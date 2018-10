Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in emisiunea lui Mihai Morar, Dima Trofim a facut noi declarații despre Rodica, sora lui care a murit luna trecuta din cauza unei maladii teribile. Emoționat și cu vocea sugrumata, artistul a marturisit ca inca nu s-a obișnuit cu ideea ca surioara lui draga a parasit aceasta lume, ca și-a promis…

- Sora lui Dima Trofin a murit la varsta de 40 de ani, dupa o lupta dura cu boala crunta, cancerul. Artistul se afla in Madagascar atunci cand a aflat cumplita veste. Rodica era bolnava de mai mulți ani. Sora actorului din “Pariu cu viața“ a murit la varsta de 40 de ani. Ultima fotografie cu fratele…

- Dima Trofim trece prin momente grele, una dintre surorile lui mai mari, Rodica, s-a stins din viața, dupa ce se luptase de ceva timp cu o boala grava. Atat artistul, cat și familia lui, sperau ca Rodica sa iasa invingatoare și sa fie alaturi de ei mulți ani. Din pacate, sora actorului din “Pariu cu…

- Mihai Onila, marturisiri dureroase dupa moartea fetiței lui, Ioana Emily Hope, care s-a stins din viața la varsta de 10 ani, din cauza unui cancer la creier. De atunci, viața artistului s-a schimbat total. Trageria a avut loc in urma cu aproape doi ani. Emily s-a stins din viata la cateva luni dupa…

- Ultimul trib, cel mai palpitant concurs de televiziune, va avea premiera in aceasta toamna la Antena1. Trei triburi, unul de vedete, unul de sportivi si unul compus din oameni obisnuiti se lupta pentru marele premiu in valoare de 100 de mii de euro.

- Accident grav pe DN11, in județul Covasna, marți dimineața. Doua persoane și-au pierdut viața, dupa ce un TIR a spulberat o mașina, in localitatea Moacsa, intre Brasov si Targu Secuiesc. Potrivit ISU Covasna, in accident au fost implicate un TIR inmatriculat in judetul Arges si un autoturism inmatriculat…