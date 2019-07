Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 54 de ani s-a inecat ieri, dupa ce a fost luat de un puhoi de apa, in timpul unei ploi abundente. Poliția afirma ca barbatul paștea vacile și era pe un pod in momentul in care a fost luat de viitura. Tragedia s-a produs, in localitatea Scaieni, raionul Donduseni.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare, la aproape o luna de la moartea lui Razvan Ciobanu. Se pare ca, potrivit informațiilor din presa, regretatul designer ar fi vrut sa se bata cu Stephan Pelger, intr-un club din Capitala.

- Iulica Cercel a avut prima aparitie publica dupa moartea lui Razvan Ciobanu. Cercel este cel alaturi de care regretatul designer a plecat din Bucuresti spre Constanta, pentru a petrece de Paste si de 1 mai.

- Dima Trofim a trecut prin momente cumplite atunci cand sora lui a decedat din cauza unei boli grave. La opt luni de la tragicul eveniment, artistul spune ca i-a fost foarte greu sa depașeasca pierderea. Dima Trofim, in varsta de 30 de ani, filma pentru emisiunea „Ultimul Trib” și se afla departe de…

- In urma cu opt luni, Dima Trofim și-a pierdut sora, femeia care i-a fost fost alaturi și l-a indrumat spre o cariera de succes. Artistul nu a putut trece peste dispariția acesteia și a facut declarații emoționante despre ultima perioada din viața lui. „Timpul le rezolva pe toate. Nu exista o reteta.…

- Moartea lui Razvan Ciobanu, ridica, in continuare, multe semne de intrebare! Ultima persoana care l-a vazut, in viata, pe Razvan Ciobanu, a facut declaratii exclusive pentru Antena Stars!

- 25 de ani au trecut de la moartea legendarului Ayrton Senna. Pe 1 mai 1994, in timpul Marelui Premiu al statului San Marino, pilotul brazilian, pe atunci in varsta de 34 de ani, aflat la bordul mașinii Williams, a lovit parapetul de pe marginea pistei cu 218 km/h. Accidentul i-a fost fatal.

- Individul a fost condamnat de prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare, fiind judecat in apel. Pentru a-i speria pe cei care au dat declaratii impotriva sa, individul s-a filmat cu pusca in mana si a transmis pe Facebook amenintari cu moartea fata de martori „Atentiune! Toti care ati dat declaratii…