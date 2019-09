Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, si partenera sa, Carrie Symonds, au primit la resedinta lor din Downing Street un catel salvat de organizatia Friends of Animals Wales, scrie CNN.Catelul, care pare din rasa Jack Russell, are 15 saptamani si a fost adus la resedinta premierului intr-o…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Boris Johnson a câștigat marți cursa pentru a deveni viitorul prim-ministru al Marii Britanii, iar Ivanka Trump, fiica cea mare a președintelui SUA, a ținut sa îl felicite. Însa ea a comis o eroare jenanta în mesajul de felicitare transmis prin intermediul Twitter, scriind greșit…

- Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare pentru Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii, insa a facut o gafa. in mesajul de felicitare transmis de Ivanka Trump pe contul sau de Twitter, aceasta a scris greșit numele țarii. Astfel, in loc de United…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…