DIICOT: Un traficant din Arad cumpăra droguri din Germania cu bitcoin, prin reţeaua Darknet Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a cumparat in mai multe randuri droguri din Germania, plata marfii fiind facuta cu bitcoin, prin reteaua Darknet.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe data de 16 martie, inculpatul O.S.C. a fost prins de procurori dupa ce a ridicat un colet postal venit din Germania, care continea substante stupefiante (50 grame amfetamina). El a fost retinut pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la importul si transportul de droguri de mare risc, fara drept si in forma continuata (patru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Un tanar din Țandarei, urmarit penal pentru «trafic de droguri», este cautat de 4 ani de autoritațile judiciare din Ialomița. In urma cu o saptamana, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism-Biroul Teritorial Slobozia au trimis in judecata cazul, in…

- Un barbat din Gorj a avut ghinion: nu si-a mai putut plati ratele la Mercedes si a intentionat sa trimita masina inapoi, in Germania. Numai ca, intre timp firma de leasing nemteasca a declarat Mercedesul ca fiind furat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- Actiunea este destinata promovarii programului Erasmus+ in randul studentilor sai. Aproape 100 de studenti de la toate facultatile universitatii au participat la activitatile pregatite de Biroul Erasmus+ si Liga Studentilor din UAV, din care au aflat despre oportunitatile oferite de mobilitatile…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au facut 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in trafic de migranți. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2017, pe raza județului…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Noapte de cosmar pentru doi copii si mama acestora dupa ce micutii au fost rapiti de tatal lor, un cetatean grec, Georgios Micheloudachis. Tatal nu avea drept de vizita si a luat-o cu forta pe fetita de 10 ani si pe fratiorul acesteia, in varsta de opt ani, de pe strada, din localitatea Varbilau, judetul…

- La invitatia conducerii Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG si prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii, o delegatie a districtului Tubingen (Germania), condusa de presedintele Joachim Walter si prof. univ. dr. Bastian Kaiser,…

- Iosif Marian Grijincu, un traficant de droguri din gasca interlopului radautean Dutu, a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu executare pentru ultraj dupa ce a amenintat cu moartea un politist chiar in interiorul sediului Politiei municipiului Radauti. Grijincu face parte din gasca lui Alexandru…

- Pe Autostrada Timisoara – Arad – Nadlac, utilajele de deszapezire actionau miercuri dimineata in tandem, pe trei fronturi concomitent, acoperind toata latimea unui sens de sosea de mare viteza. Astfel, curatarea se face mai rapid si mai eficient. Daca pe drumurile nationale si pe autostrazile din…

- Sase persoane, inclusiv un fost diplomat rus si un politist argentinian, au fost arestate in urma unei investigatii privind trafic de cocaina prin intermediul ambasadei Rusiei la Buenos Aires, scrie The Moscow Times. Arestarile vin in urma unei operatiuni comune intre Rusia si Argentina care a inceput…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- A strans 14 miliarde de dolari din traficul de droguri, dar nu isi poate plati avocatul. Este vorba despre cel mai cunoscut lider de cartel mexican, Joaquin Guzman, zis "El Chapo", aflat in inchisoare, cu interdictia de a transmite familiei ca are nevoie de bani, scrie Digi24.

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Fiul cunoscutului interlop Ghenosu, alaturi de fiul fostei glorii a Chindiei Targoviste, Remus Galmencea, sunt cercetati intr-un dosar de trafic de droguri de risc. In total 12 persoane sunt cercetate in acest dosar in care oamenii legii au facut si perchezitii in aceasta dimineata.

- A fost agitatie mare, joi, la sediul DIICOT Dambovita. Descinderile de dimineata au condus la audierea unor nume cunoscute, intr-un dosar de trafic de droguri. (VEZI SI: Ghenosu si fiul lui, luati de mascati direct din sala de forta)

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din canabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a folosit bilanțul instituției sale pe 2017 pentru a trage mai multe semnale de alarma. Procurorul a criticat intr-un mod neobișnuit de dur atacurile incasate de procurori, legile justiției și incapacitatea de a se recupera bunurile furate. In același timp, Horodniceanu…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind canabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Cele 15 perchezitii domiciliare au fost efectuate in judetele Buzau si Galati, prilej cu care sase persoane au fost retinute si apoi arestate preventiv, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar.

- Procurorii DIICOT au capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind cannabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate pe Darknet cu plata prin Bitcoin. Potrivit raportului de activitate…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții in Mioveni, Giurgiu și București in locuințele unor suspecți care ar fi introdus droguri in Penitenciarele Mioveni și Giurgiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT din Pitești. Anchetatorii au facut nu mai puțin de șapte percheziții au avut…

- Un tanar din Alba a cumparat droguri cu Bitcoin, insa dorința sa de a deveni traficant a fost sortita eșecului. In loc de cocaina, barbatul de 21 ani a primit doar un praf alb inofensiv. Nici recolta de canabis nu i s-a dezvoltat, dupa ce mama acestuia a turnat apa fierbinte peste plante. A fost prins,…

- Inspirat de filmele despre Pablo Escobar și El Chapo, un tanar de 21 de ani din județul Alba a incercat sa se apuce de afaceri cu droguri. A fost interesat mai ales de canabis și cocaina, pe care a achiziționat-o cu Bitcoin. In realitate insa, nici cocaina nu era ce credea el ca este, nici […]

- Sapte tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele zile din cauza consumului de stupefiante. Specialistii atentioneaza ca pe piata au aparut droguri noi, mult mai periculoase, din cauza carora, cu doua saptamani in urma, un tanar a murit la spital. Procurorii DIICOT Buzau au destructurat in ultimii…

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca cerceteaza un barbat care a furat dintr-o societate comerciala. Tanarul de 23 de ani, din Germania, a fost depistat in flagrant, la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce sustragea 13 bucați de cașcaval din incinta unui supermarket de pe Calea Radnei, din municipiul…

- Jurnalistul Catalin Tolontan și echipa sa, a dezvaluit intr-un dosar din 2005 cum polițiștii interceptați de DIICOT au protejat o rețea de prostituție. In acest dosar controversat sunt implicate nume grele, iar de ani de zile niciunul dintre polițiștii, procurorii și inspectorii de Garda care ii ajutau…

- La 4 ani de la anteriorul album, „Emergence”, Grimus revine cu materialul Unmanageable Species. Compus si inregistrat integral in Germania, in august 2017, Unmanageable Species contine 9 piese, toate in limba engleza, produse de Jan Kerscher. Despre material, Vali Rauca a declarat: "Unmanageable Species…

- In urma perchezițiilor de ieri, procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorul sef al DIICOT Cluj, Florin Mornaila a declarat…

- Dosar de cercetare penala dupa ce o tanara care a fost dusa la spitalul din Arad, de catre doi barbati, a murit. Cand a ajuns la urgente (sambata) tanara se afla in stop cardio-respirator, iar unul dintre insotitori le-a spus medicilor ca aceasta consumase droguri.

- Bitcoin si alte criptomonede au trecut printr-o saptamana de volatilitate extrema, in timp ce actiunile in vederea reglementarii criptomonedelor din China, Franta si Germania au adancit si mai mult ingrijorarile din urma anuntului Coreei de Sud ca este posibil sa interzica exchange-urile de monede…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu…

- Fabrica de zahar de la Oradea se inchide, dupa ce compania germana, care o deține, nu a reușit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca și cu marca, așa ca vor produce zahar „Diamant” in Ucraina și in Polonia. Peste 200 de angajați vor fi dați afara prin inchiderea fabricii de zahar din Oradea, informeaza…

- Un politist din Timisoara a fost lovit de o masina in care se aflau trei traficanti de droguri care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Politistul a fos luat pe capota si aruncat, fiind lovit grav in zona capului. Cei trei au fost prinsi, audiati si retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile.Potrivit…

- Alerta in orașul german Bonn, unde targul de Craciun a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte. O echipa de geniști a fost trimisa la fața locului, iar, dupa mai multe ore, autoritațile germane au anunțat ca in colete se aflau droguri, relateaza Reuters și DPA. Mai mulți geniști au fostr trimiși…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- 90 de persoane, implicte intr-o retea de traficanti de droguri, au fost aduse la audieri la sediul DIICOT din Ploiesti. Suspectii sunt din Ploiesti, Calarasi, Ialomita si Ploiesti, localitati unde, miercuri, au avut loc 28 de perchezitii.