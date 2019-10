Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman si trei din Republica Moldova sunt cercetati de DIICOT pentru trafic international de droguri de mare risc, in cauza fiind ridicate 20 de kilograme de heroina, cu o valoare de piata de aproximativ 1.500.000 de euro.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti (BCCO) și procurorii DIICOT au capturat 20 de kilograme de heroina in urma unei operațiuni desfașurate in București și in județele Constanța, Ialomița și Calarași. Un cetațean roman și trei din Republica Moldova sunt cercetați pentru…

- Operatiune antidrog de amploare pe raza municipiului Bucuresti si a judetele Calarasi, Ialomita si Constanta. politistii au confiscat 20 de kilograme de heroina, cu o valoare pe piata de 1,5 milioane de euro. In urma unei ample operatiuni desfasurata pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta,…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat 20 de kilograme de heroina cu o valoare pe piața de 1.500.000 de euro, in urma investigațiilor intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt cercetați un cetațean roman și trei din Republica Moldova. La razie a fost gasita și valuta.In urma unei…

- In urma unei ample operatiuni desfasurata pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta, Ialomita si Calarasi, procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Centrala impreuna ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti efectueaza cercetari…

- In data de 06.10.2019, in jurul orei 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb, in varsta de 32 de ani, la volanul unui microbuz, inmatriculat in Serbia.Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- O femeie de 48 de ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a fost retinuta de procurorii DIICOT impreuna cu concubinul ei, un cetatean german in varsta de 61 de ani, sub acuzatia ca au initiat o cultura outdoor de canabis. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis miercuri AGERPRES, incepand…

- Noua persoane, suspectate ca fac parte dintr-o grupare specializata in trafic de droguri care actiona in judetele Calarasi, Ialomita si Constanta, sunt cercetate de procurorii DIICOT. Sapte dintre suspecti au fost retinuti, in urma a 24 de perchezitii facute de politisti.