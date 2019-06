Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea DIICOT si cea a Directiei Nationala Antimafia si Antiterorism din Republica Italiana au semnat, joi, un nou memorandum de cooperare, pentru a actualiza un acord semnat in 2012. Acesta are scopul de a consolida schimbul de informatii si colaborarea pentru lupta impotriva criminalitatii…

- Procurorul – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila, a avut nevoie de 24 de ore pentru a oferi presei primele date in cazul tentativei de omor asupra ministrului Doina Pana, ministru al apelor și padurilor in funcție la data comiterii…

- Prima nota despre cazul Tandarei a ajuns in Romania in 2006. Judecatorul dosarului sustinea ca in acest dosar nu a existat o ”declaratie de victima”, dar era vorba de trafic de minori, situatie in care consimtamantul victimei nu e obligatoriu: victima nu trebuie sa isi dea acordul. Nu e necesar sa constientizeze…

- Procurorii DIICOT au precizat ca pe rolul parchetului nu exista o cauza cu privire la eventuala tentativa de omor a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a afirmat ca la DIICOT este un dosar in care unii martori au vorbit despre tentativa sa de omor, relateaza Mediafax. Precizarile reprezentanților Directiei…

- Un cetatean iordanian, refugiat in Romania, care ar fi obligat o tanara de 20 de ani sa se prostitueze in mai multe tari, a fost retinut, fiind acuzat de trafic de persoane. El a agresat tanara de mai multe ori si i-a interzis sa ia legatura cu familia, informeaza News.ro.Citeste si: Ministerul…

- Actiune desfasurata pe litoralul romanesc Mai multe pachete cu droguri au fost gasite si duminica pe plajele din Constanta, Eforie, Olimp, 23 August si Costinesti. În total s-au descoperit peste 100 de kilograme de droguri, dupa ce la 23 martie s-a rasturnat în larg o salupa…

- Si procurorii, judecatorii, avocatii vor autostrazi! Un procuror ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism din Romania (DIICOT) a cerut pe 15 martie, cand a fost protestul #sieu, intreruperea unui proces. A fost solidar cu cei care au oprit lucrul timp de 15…

- „Noi ne bucuram totusi ca este o captura, daca nu ma insel, cantitativ, a doua captura ca insemnatate in Romania. Pe mine, recunosc ca m-a bucurat aceasta captura. Niciodata o astfel de situatie nu ramane neanalizata la nivelul ministerului. Noi avem in fiecare saptamana o analiza a activitatii -…