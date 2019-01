Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati care au intrat in tara cu peste 17 kilograme de cannabis, dar si cu cocaina au fost prinsi in flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Bors. In aceeasi cauza, politistii si prcurorii au mai facut zece perchezitii la patru persoane suspectate, in total patru suspecti fiind retinuti.

- Luni, in jurul orei 00:25, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul Tadjikistan, Y.S, in varsta de 42 de ani, conducand un autoturism marca Toyota Rav 4, inmatriculat in Ucraina. Potrivit…

- Politistii de frontiera bihoreni au depistat un cetatean italian pe numele caruia era emis, de catre autoritatile din Italia, un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunii de bancruta frauduloasa. Azi dimineata, in jurul orei 04.35, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, au descoperit, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti - Viena, opt cetateni iranieni, care au incercat sa iasa ilegal din Romania folosindu-se de documente de calatorie false. ''In data de 24.12.2018, in jurul…

- O grupare din București care se ocupa cu producerea și vanzarea de cannabis a primit percheziții din partea DIICOT. Procurorii DIICOT anunța ca au reținut, joi, trei barbați suspectați de trafic de droguri de risc și deținere in vederea consumului propriu. Ieri, DIICOT a facut 9 perchezitii…

- Trei barbați din Arad, in locuințele carora procurorii DIICOT au gasit zeci de kilograme de cannabis, au fost arestați preventiv, sambata. O parte din droguri erau produse de cei trei in gospodarie.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa…