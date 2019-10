DIICOT: Suspectaţi de trafic de droguri, prinşi în flagrant Coletul cu cannabis a fost expediat din Anglia, prin intermediul unei firme de curierat, iar unul dintre suspecti avea si 30 de comprimate de ecstasy. Procurorii DIICOT Craiova impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova au organizat joi o actiune de prindere in flagrant fata de doi barbati in varsta de 36 de ani, respectiv 37 de ani, suspectati de trafic de droguri de risc si mare risc, trafic international de droguri de risc si complicitate la trafic de droguri de risc. 'In acest sens, la data de 03.10.2019 s-a procedat la efectuarea unei actiuni de prindere in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

