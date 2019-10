DIICOT: Suspectaţi de trafic de droguri, prinşi în flagrant în timp ce ridicau un colet cu peste 2.600 grame de cannabis Un barbat in varsta de 36 de ani si unul in varsta de 37 de ani, suspectati de trafic de droguri de risc, au fost prinsi in flagrant la ridicarea, respectiv primirea unui colet cu peste 2.600 de grame de cannabis, ei urmand a fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit DIICOT. Coletul cu cannabis a fost expediat din Anglia, prin intermediul unei firme de curierat, iar unul dintre suspecti avea si 30 de comprimate de ecstasy. Procurorii DIICOT Craiova impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova au organizat joi o actiune de prindere in flagrant fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

