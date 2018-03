Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari aduse din Ucraina si Republica Moldova au fost retinute, in urma unor perchezitii efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor de la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT.Citeste si:…

- Procurorii DIICOT Brașov au deschis dosar penal in urma unei sesizari a agenților și ofițerilor Biroului de Poliție pentru Centrul Universitar. Saptamana trecuta, polițistii au fost sesizați, ca intr-o camera a unui camin studențesc din Brașov, e scandal. Ajunși la fața locului, oamenii legii și-au…

- Un grup de ziariști de limba romana din comunitați istorice de peste hotare vor face un schimb de experiența și impresii cu jurnaliștii argeșeni. Vizita acestor reprezentanți mass-media se va desfașura maine, 29 martie, in Sala Mare a Consiliului Județean Argeș, de la ora 10:30. Jurnaliștii vin din…

- La data de 23.03.2018 procurorii D.I.I.C.O.T Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ion Catalin si Popa Sergiu Paul pentru savarsirea infractiunilor de trafic si consum illicit de droguri de risc si mare risc si introducere in tara de droguri de risc.…

- Trenurile de calatori nu vor fi afectate de trecerea la ora de vara La noapte, CFR Calatori trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor nu va fi modificat - anunta compania. Trenurile de calatori aflate în circulatie dupa ora 3:00, care devine ora 4:00, îsi vor continua…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Munteni au efectuat, la data de 21 martie a.c., o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 68 ani, din comuna Munteni, ocazie cu care au gasit si ridicat un numar de 21 pachete tigari, diverse marci, de provenienta Republica Moldova. Cu aceeasi ocazie,…

- Sase persoane din Republica Moldova, cu varsta cuprinsa intr 35 – 60 de ani, dintre care doi sunt anteriori judecati, au fost retinuti in flagrant delict pentru organizarea si trecerea ilegala a frontierei vamale a Republicii Moldova, prin metoda de contrabanda a articolelor de tutungerie in proportii…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, informeaza...

- Un nou fenomen infracțional se atesta la frontiera de stat - contrabanda cu tractoare din Republica Moldova in Ucraina. Patru cetațeni moldoveni și ucraineni au fost implicați in activitatea nelegala și risca pana la 10 ani de pușcarie.

- Politistii de frontiera botosaneni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Dorohoi, intr-un dosar de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- Polițiștii din Faget, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au descins, marți, in patru locații din Dumbrava și Manaștiur, la locuințele unor persoane banuite de contrabanda. Controalele s-au desfașurat in doua dosare penale in care se fac cercetari pentru infracțiunile…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Doi tineri au fost aduși la audieri de catre polițiștii vasluieni. Unul dintre ei are 23 de ani și celalalt 25 de ani. Se pare ca, anul trecut, unul dintre tineri a fost cercetat pentru furt, fapta petrecuta pe raza municipiului Vaslui. Ar fi vrut sa se razbune pentru ca a fost prins de oamenii [...]

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, printre care si Ialomita, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Presedintii parlamentelor din Moldova, Georgia si Ucraina au semnat o declaratie prin care se angajeaza sa promoveze o pozitie comuna in domeniul apararii si securitatii. Documentul a fost semnat vineri, 2 martie, de catre Andrian Candu, Irakli Kobakhidze si Andriy Parubiy, in timpul conferintei interparlamentare…

- Dupa o pauza de patru ani, in Republica Moldova se confirma deja al doilea caz de rujeola de import. O fetița de 7 ani, cu domiciliul in orașul Rașcani, s-a aflat cu parinții, in perioada sarbatrilor de iarna, in Odesa, Ucraina (una dintre cele mai afectate regiuni din Ucraina), in perioada 31.12.2017…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Politistii Sectiei 1 Ploiesti efectueaza, marti dimineata, trei perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de furturi din autovehicule, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "La data de 27 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti efectueaza 3…

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Oamenii legii au destructurat un grup criminal specializat în trafic internațional de droguri. Polițiștii de Frontiera, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au reținut pe cinci…

- Politistii de frontiera in comun cu procurorii au destructurat vineri, 23 februarie, un grup criminal organizat specializat in trafic international de droguri si au ridicat 84 kilograme de heroina. In schema infractionala sunt vizati cetatenii Turciei, de etnie curda, care organizau si efectuau transporturi…

- Lucratori specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au desfasurat in ultima saptamana 189 de perchezitii, in dosare penale intocmite pe numele unor suspecti de infractiuni economice, fiind indisponibilizate bunuri in valoare de aproape 4.000.000 de lei si ridicate peste…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- La cererea reprezentantilor mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va transmita urmatoarele, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Politia Romana are ca prioritate asigurarea integritatii fondului forestier, actionand permanent pentru combaterea taierilor ilegale de arbori si a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea materialului lemnos. In ultima saptamana, au…

- Trei barbati din Republicii Moldova au fost retinuti in Ucraina pentru tentativa de omor intentionat. Kilerii au incercat sa-l asasineze luni, 12 februarie, pe un om de afaceri ucrainean, impuscand de tocmai 15 ori in directia automobilului de marca BMW X5 in care se afla antreprenorul.

- A fost agitatie mare, joi, la sediul DIICOT Dambovita. Descinderile de dimineata au condus la audierea unor nume cunoscute, intr-un dosar de trafic de droguri. (VEZI SI: Ghenosu si fiul lui, luati de mascati direct din sala de forta)

- JUDECATA… Inca un lot de traficanti de tigari ajunge in fata instantei Judecatoriei Husi. 12 persoane din Husi, dar si cetateni din Republica Moldova sunt acuzati ca au comis infractiuni la regimul vamal, trecand peste Prut, ilegal, cantitati mari de tigari de contrabanda. Ancheta a fost instrumentata…

- Un grup infractional specializat in furturi din locuinte a fost destructurat de politisti in urma a trei perchezitii efectuate in Calarasi.Pe 7 februarie, politistii calaraseni, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 6 perchezitii pe raza…

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente.

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti, fiind suspectati de fapte de violenta impotriva detinutilor. 23 de angajati ai Spitalului Penitenciar Rahova au fost ridicati de oamenii…

- Politistii din Tecuci au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza comunelor Munteni si Negrilesti intr-o cauza in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat, se arata intr-un comunicat transmis astazi de Inspectoratul de Politie…

- Politistii de frontiera au retinut doi cetateni moldoveni care incercau sa treaca „nevazuti” frontiera verde, cu intentia de a iesi ilegal din Republica Moldova pentru a ajunge in orasul Odessa, Ucraina. Mai mult, unul dintre ei este dat in cautare de organele de drept nationale pentru comiterea unor…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la frontiera verde, peste 12.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Persoanele suspectate de contrabanda s-au ales cu dosar penal iar mașinile cu care transportau marfa,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala și a expediat în instanța de judecata cauza penala de învinuire de comitere a infracțiunii prevazute de art. 46, 248 alin. (5) lit. b) și d) din Codul penal („Contrabanda în…

- Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a 11 persoane in dosarul de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Cluj cu sprijinul Agentiei Anti-Drog din SUA (DEA). Doua dintre acestea sunt farmaciste. Procurorii DIICOT sustin ca in circa 5 ani, profitul obtinut de suspecti s-a ridicat…

- Concurent MasterChef, saltat de DIICOT. Joi dimineata, politistii din Cluj, insotiti de agenti de la celebra Agentie Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzati ca au pus la cale o retea care a vandut in SUA, droguri de mare risc in valoare de 55 de milioane…

- Opt barbati, cu varste intre 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti in urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii Inspectoratului…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o discuție telefonica cu prim-viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Comerțului din Ucraina, Stepan Kubiv.

- „La data de 19 ianuarie, politistii au depistat in zona unei piete din municipiul Iasi, un barbat de 31 de ani, care avea asupra lui in vederea comercializarii, tigarete de provenienta Republica Moldova si Ucraina. Cantitatea de 3.400 de tigarete a fost ridicata in vederea cercetarilor, iar in cauza…

- Doi barbați din Vatra Dornei au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși in arestul Poliției Suceava, pentru contrabanda. Asta, dupa ce ieri, la ora 20.00, un echipaj de la Poliția din municipiul-stațiune a descoperit in mașina in care se aflau respectivii 2.990 de pachete cu țigari fara acte. Marfa…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au facut, marti, 13 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de fraude informatice pentru obtinerea de credite on-line. Cei vizati ar fi introdus in aplicatiile informatice ale institutiilor financiare nebancare…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat la data de 16 ianuarie 2018, un numar de 13 perchezitii…

- Trei studenti au fost retinuti de ofiterii antidrog in urma unei operatiuni care urmarea destructurarea unui grup ce se ocupa cu traficul de droguri. Indivizii au fost retinuti de lucratorii DIICOT dupa ce au fost prinsi in flagrant. Oamenii legii sustin ca cei trei distribuiau drogurile si in Caras-Severin.…

- Politistii de imigrari din Vrancea, in urma activitatilor specifice, au refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara a patru cetateni straini din Republica Moldova, Albania si Serbia, in urma constatarii casatoriilor de convenienta cu romani. Pe numele celor 2 femei din Republica Moldova au fost…