- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) critica proiectul de buget pentru anul 2019 si atrage atentia ca fondurile alocate pun in pericol finalizarea cauzelor penale aflate in curs si asigura functionarea institutiei pentru 6 luni. "Fondurile alocate…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care prevede suplimentarea cu 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, scrie Agerpres.Numarul maxim de…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism organizeaza concurs pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante despecialist pentru efectuarea constatarilor in domeniul sistemelor informatice functie publica specifica asimilata cu functia publica generala…

- Trei barbati din judetul Galati au fost retinuti 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…