Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au avut loc, joi 5 septembrie, Ploiesti si Mizil, intr-un caz de camatarie si santaj. Ancheta, coordonata de procurori DIICOT, vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de camata si santaj. Politistii cauta membri ai clanului…

- Joi, 5 septembrie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești au efectuat 7 percheziții domiciliare pe…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, grupul infractional organizat, cunoscut sub denumirea de "Clanul Ciufu", a actionat pe raza orasului Mizil."Activitatea infractionala desfasurata in perioada 2013-2019 de catre membrii grupului a constat in acordarea de diverse sume de…

- Trei persoane sunt cercetate de politisti si procurorii DIICOT Ploiesti fiind suspectate ca au constituit o grupare specializata in trafic de minori, exploatand trei adolescente pe care le obligau sa se prostitueze, potrivit news.ro.Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii…

- Trei persoane au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT intr-un dosar ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de minori. Procurorii DIICOT Ploiesti si...

- Procurorii DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, joi, 32 de perchezitii domiciliare in Arges, Suceava si Bucuresti, la locuintele membrilor unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda. ‘In cauza exista suspiciunea…

- O grupare care falsifica bancnote euro prin simpla copiere la xerox a fost destructurata de procurorii DIICOT, la Hunedoara. Anchetatorii au stabilit ca suspecții au falsificat in acest mod sute de bancnote de 50 și 100 de euro, pe care le puneau apoi in circulație. Mai exact, cumparau cai cu ele. Anchetatorii…

- La data de 12.06.2019, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Braila impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila au efectuat un numar de 10 perchezitii domiciliare in municipiile Braila, Constanta si Focsani, intr o cauza vizand destructurarea…