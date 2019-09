DIICOT: Percheziţii la o grupare de proxeneţi din Buzău; câştigurile - un milion de euro Bucuresti, 18 sep /Agerpres/ - Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat miercuri noua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Buzau si a doua comune limitrofe, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. DIICOT sustine ca gruparea a castigat aproape un milion de euro, in urma practicarii prostitutiei de catre mai multe tinere in Spania si Elvetia. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 2010 - 2017 s-a constituit si a functionat un grup infractional organizat de tip interfamilial,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

