- Potrivit unor comunicate ale DIICOT si IGPR, perchezitiile au avut loc în tara - în Bucuresti si în judetele Ilfov, Vâlcea, Cluj, Bihor, Constanta, Giurgiu si Buzau -, iar alte 20 de perchezitii au loc în Italia, actiunea în care au fost implicati 120 de politisti…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata pentru 15 judete din sudul si estul tarii, valabile pana la ora 10:00. Meteorologii avertizeaza ca in judetele Mehedinti, Olt, Valcea, Gorj, Dolj, Braila, Buzau,…

- Din cele 25.331 de locuri de munca disponibile, in Bucuresti sunt vacante 5.751, in Prahova – 2.144, in Arad – 1.729, Sibiu – 1.679, Timis – 1.330, Iasi – 778, Valcea – 716, Cluj – 640, Constanta – 616, Ilfov – 615, Hunedoara – 590, Bihor – 538, Arges – 523, Dolj – 510, Harghita – 501, Buzau – 498,…

- UPDATE ora 11:00 – Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele…

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Potrivit CNSCBT, de la debutul sezonului rece au fost confirmate prin analize de laborator 1.560 de cazuri de gripa, cele mai multe fiind cu virus gripal tip B, respectiv 1.047. Cele mai multe imbolnaviri de gripa au aparut in Capitala, adica 465. Peste o suta de cazuri au fost in judetele…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de…

- La data de 6 martie a.c., ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Dambovita, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Structurii Centrale, D.A.M.B.J.I., Serviciilor Judetene Anticoruptie Prahova, Giurgiu, Valcea, Buzau si Arges, sub coordonarea procurorului…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- Poliția Româna efectueaza, marți dimineața o 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala în domeniul comerțului cu piese auto.”La data de 6…

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Arges, efectueaza…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Gabriela Firea a facut precizarea ca, cel mai probabil, vor fi inchise toate scolile din zonele afectate de codul portocaliu, dar acest lucru urmeaza sa fie anuntat de autoritatile locale. Avertizarea este valabila pentru: Municipiul București și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau,…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Politistii au efectuat miercuri, 30 de perchezitii, in Bucuresti si in 10 judete din tara, printre care se numara si Brasovul, intr-un dosar penal vizand savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile a trei persoane si la sediile unor…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat la o intalnire a inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei, la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu din Constanta. La discutii au fost prezenti inspectori din Constanta,…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Perchezitii de amploare intr-un cunoscut penitenciar. Procurorii DIICOT au intrat in forta in Penitenciarul Gherla, pentru stoparea traficului de droguri. Madaraș Andrei ar fi pe lista neagra a propcurorilor, acesta fiind barbatul ce incerca sa introduca substanțe vegetale de culoare verzui-maronie,…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- Marți, la Palatul Victoria a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica), care vor merge in 34 de spitale din tara. Premierul Mihai…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…