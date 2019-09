Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in cazul de camatarie si santaj de la Mizil, caz in care, joi, au fost efectuate sapte perchezitii domiciliare, informeaza DIICOT. Potrivit DIICOT, grupul infractional organizat, cunoscut sub denumirea de "Clanul Ciufu", a actionat pe raza orasului Mizil. "Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor C. O., C. C.-C., F. F. si C. C.-C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional…