Anchetatorii au gasit, vineri, in casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariția celor doua tinere, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, noi fragmente osoase, potrivit DIICOT. Probele urmeaza sa fie trimise la Institutul de Medicina Legala pentru expertiza genetica și antropologica, a declarat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, informeazaHotNews.ro. "In urma perchezițiilor domiciliare si a activitaților desfașurate, au fost identificate fragmente osoase ce urmeaza a fi analizate din punct de vedere genetic si antropologic. De asemenea, in domiciliul inculpatului…