DIICOT: Încă trei săptămâni de protest împotriva OUG 7; SIIJ - o structură artificială, netransparentă şi nefuncţională Procurorii DIICOT au decis luni sa prelungeasca, pana pe 22 martie, protestul impotriva adoptarii OUG 7 pe legile justitiei, sustinand ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) este o structura artificiala, netransparenta si nefunctionala. Conform unui comunicat de presa, Adunarea generala a procurorilor DIICOT a adoptat, luni, cu o majoritate de 163 voturi, din totalul de 218, continuarea protestului cu modificarea formei de protest, urmand ca, in perioada 4 - 22 martie, procurorii Directiei sa poarte in timpul programului de lucru o banderola alba. De asemenea, a fost adoptat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

