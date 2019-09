DIICOT ia în calcul ca expertiza ADN în cazul Luizei să fie efectuată în străinătate (surse) DIICOT ar putea apela la un institut din strainatate pentru efectuarea expertizei ADN in cazul Luizei Melencu, dupa ce INML nu a reusit sa stabileasca ale cui sunt fragmentele osoase gasite la liziera unei paduri de langa Caracal, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.



Potrivit surselor, DIICOT va decide in zilele urmatoare daca expertiza ADN va fi facuta in strainatate sau la un laborator din tara, altul decat cel de la INML.



Potrivit unui raport al INML trimis la DIICOT, fragmentele osoase descoperite in zona de liziera de pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare…

Sursa articol: agerpres.ro

