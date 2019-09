Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18.09.2019, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a transmis DIICOT ndash; Structura Centrala raportul final de expertiza medico legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren a inculpatului Dinca Gheorghe la data de 05.08.2019, in zona…

- Fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal, contin ADN-ul Alexandrei Macesanu, a informat luni DIICOT, citand raportul de expertiza medico-legala de la Institutul "Mina Minovici". "In cursul zilei de luni, Institutul…

- DIICOT a anunțat sambata ca nu s-a putut evidentia niciun profil ADN din ramașițele gasite in padurea de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca precizase ca ar fi ale Luizei Melencu. Potrivit DIICOT, sambata dimineața, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” a inaintat Direcției de…

- DIICOT a anuntat ca expertiza medico-legala facuta de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” arata ca fragmentele de oase ingropate de Gheorghe Dinca in liziera de langa Caracal apartin unei tinere cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.

