- La data de 15.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, pentru savarsirea infractiunii…

- Politistii timișeni au depistat in Timișoara un tanar condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri. “La data de 15 martie a.c., in urma investigațiilor efectuate politistii Secției 3 Timișoara au depistat pe raza municipiului, un tanar, de 24 de ani, urmarit național. Pe numele acestuia, Tribunalul…

- O femeie care era data in urmarire internationala a fost prinsa ieri in Timis. In varsta de 23 de ani, aceasta era cautata de autoritatile din Italia, pentru trafic de droguri. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei din Gataia au depistat-o pe femeie ieri, in localitatea mentionata…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de persoane. Trei persoane au fost retinute.La data de 6 martie a.c,…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Conform informatiilor din dosar, politistii si procurorii antidrog au descoperit asupra lui "Firicel" din "Las Fierbinti" 1,92 gr. de cannabis, un grinder din material plastic si un grinder metalic (dispozitive speciale pentru maruntit "iarba"). Astfel, procurorii au ajuns la concluzia ca actorul merita…

- In urma a 13 perchezitii efectuate pe raza municipiilor Resita, Caransebes si Lugoj, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de trafic de droguri. La perchezitii au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substante psihoactive sau droguri de risc. La data de 28 februarie a.c., politistii…

- Un gorjean si un albanez care s-a stabilit de aproximativ patru luni in comuna Bilteni au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj. Cei doi sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Olt și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Olt cerceteaza 2 barbați din Caracal, pentru trafic de minori. Cei doi au fost reținuți și ulterior arestați preventiv. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Olt, sub ...

- Un barbat de 42 de ani si altul de 28 de ani, ambii din municipiul Caracal, au fost arestati preventiv pentru infractiunea de trafic de minori, dupa ce au obligat o fata de 15 ani sa se prostitueze, se arata...

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor…

- Patru tineri din Timisoara au fost ridicati de politisti. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad au reusit destructurarea unei grupari infractionale specializate in trafic de droguri de risc și mare risc. Membrii gruparii, patru tineri din Timiș, urmeaza a fi prezentați…

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- A fost agitatie mare, joi, la sediul DIICOT Dambovita. Descinderile de dimineata au condus la audierea unor nume cunoscute, intr-un dosar de trafic de droguri. (VEZI SI: Ghenosu si fiul lui, luati de mascati direct din sala de forta)

- Procurorii DIICOT Dambovita si ofiterii BCCO Dambovita desfasoara activitati pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri. In aceasta dimineata au avut loc si mai multe descinderi facute in Targoviste si pe raza judetului, la domiciliile unor suspecti. La sediul DIICOT si-a…

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT – Biroului Teritorial Vrancea, fiind suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea in tara de droguri de risc, precum si fals material in inscrisuri oficiale.…

- Ciprian Sabin Mareș, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri, de judecatorii Curții de Apel Timișoara, dupa ce inițial a primit o pedeapsa cu suspendare la Tribunalul Arad.

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- Mandat pus in aplicare de polițiștii de investigații criminale La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Tribunalul Vrancea, impotriva unui barbat de 32 ani, din municipiul Focșani. Barbatul…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost plasat de magistrați in arest la domiciliu. Masura vine dupa ce acesta a petrecut aproape trei luni in spatele gratiilor. Va reamintim, DJ-ul din Dej a ajuns dupa ce a fost prins in flagrant, la data de 2 noiembrie 2017, pe raza localitații Birsau…

- Sorina Pintea, propunerea PSD pentru functia de ministru al Sanatatii, este managerul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare de la inceputul anului 2017. Pintea a mai fost la conducerea unitatii medicale in perioada 2013-2016, dar in urma alegerilor parlamentare…

- Patru locuitori ai Capitalei au fost retinuti de oamenii legii, fiind suspectati de trafic cu substante narcotice de tip sintetic. Potrivit politiei, barbatii isi comercializau marfa ilegala prin intermediul aplicatiilor pe telefon, iar pentru cinci grame incasau trei sute de lei.

- Cercetarile derulate de catre procurorii DIICOT in dosarul DJ-ului din Dej arestat pentru trafic de cannabis, au condus la indentificarea unei alte persoane implicate in acest caz. Cunoscutul DJ din Dej, prins in luna noiembrie a anului trecut cu un kilogram de cannabis, a fost ajutat in activitatea…

- Trei studenti au fost retinuti de ofiterii antidrog in urma unei operatiuni care urmarea destructurarea unui grup ce se ocupa cu traficul de droguri. Indivizii au fost retinuti de lucratorii DIICOT dupa ce au fost prinsi in flagrant. Oamenii legii sustin ca cei trei distribuiau drogurile si in Caras-Severin.…

- Un politist din Timisoara a fost lovit de o masina in care se aflau trei traficanti de droguri care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Politistul a fos luat pe capota si aruncat, fiind lovit grav in zona capului. Cei trei au fost prinsi, audiati si retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, trei tineri cu varste intre 21 si 25 de ani - Mircea Fabian Ebetiuc, David Serban si Alexandru Ionut Serbanica - au fost prinsi, joi, in timp ce incercau sa tranzactioneze 1.122 comprimate MDMA si 73 fragmente de comprimate MDMA, a caror valoare pe 'piata neagra',…

- Un politist a fost lovit cu masina la Timisoara de trei traficanti de droguri, care incercau sa fuga in momentul in care anchetatorii au organizat un flagrant. Potrivit unui comunicat al DIICOT, trei tineri cu varste intre 21 si 25 de ani - Mircea Fabian Ebetiuc, David Serban si Alexandru…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.”În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

- Un tanar prins cu peste 1 kilogram de cannabis in autoturismul cu care se deplasa a fost arestat preventiv de judecatorii de la Tribunalul Suceava, in Ajun de Craciun, la propunerea procurorilor DIICOT. Pe 23 decembrie, un echipaj de politie a oprit in trafic autoturismul condus de Constantin ...

- Politistii antidrog din Suceava si procurorii DIICOT au perchezitionat locuinta unui barbat, banuit de operatiuni ilegale cu droguri, de unde au ridicat peste un kg de fragmente vegetale de cannabis si peste 25.000 de lei. Anterior, el a fost prins in trafic, cu peste un kg de droguri in masina.

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Zece persoane au fost retinute intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Gorj. Printre acesta si Maroiu jr., fiul unui om de afaceri din Targu Jiu. Cei zece tineri prezentati magistratilor Tribunalului Gorj cu propunere d...

- Aproape 30 de perchezitii au fost efectuate, miercuri, de procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara, la persoane suspecte de trafic de droguri. Un numar de 90 de persoane sunt duse la audieri la sediul DIICOT Ploiesti. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DIICOT, procurorii,…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

