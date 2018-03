Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului O. S. C., pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la importul si transportul de droguri…

- La data de 19.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a inculpatilorANTON IONEL zis “Lupu”, ANTON FLORIN, VIȘINESCU IONUȚ, MOCANU DANIEL, TATARASCU MARIAN-IONEL, MOCANU ROMARIO,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la o intalnire cu conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in cadrul careia au fost discutate subiecte legate de activitatea DIICOT si de necesitatile de abordare strategica viitoare a luptei…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:”In cursul zilei de astazi, domnul Tudorel Toader, Ministrul Justiției, a participat la o…

- La data de 17.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Savic Aleksandar, cetatean sarbo german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena3, ca, daca procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu va mai dori un mandat, „calea e de inscriere in competitia publica si nu de desemnare”.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri."Sectia pentru procurori a CSM a hotarat continuarea activitatii in cadrul Serviciului…

- Sectia pentru procurori a CSM discuta vineri cererea actualului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, dupa incheierea mandatului la conducerea institutiei, informeaza...

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Pe numele sefului Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a existat un dosar penal la DNA. Cazul a fost insa clasat de procurorii anticoruptie. Marturisirea ii apartine chiar procurorului-sef. Dosarul ar fi vechi de 10 ani.

- Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a doua persoane, Ionut Petrof si Mihai Claudiu Chivu, la solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de DIICOT ST Constanta.…

- Un gorjean si un albanez care s-a stabilit de aproximativ patru luni in comuna Bilteni au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj. Cei doi sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- COMUNICAT DIICOT: La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus liberarea din arestul IPJ Vrancea a celor doi tineri arestați pentru trafic de droguri, asupra carora, in urma perchezițiilor efectuate la inceputul lunii februarie, au fost gasite 5,3 kilograme de canabis. O a treia persoana, o femeie, a scapat de arestul…

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA-LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor…

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Valcea au pus sub acuzare un barbat, de 61 de ani, suspect de acte de pedofilie.

- Doi tineri din Vaslui au fost retinuti marti, 13 februarie, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) sub acuzatia de trafic de droguri. Unul dintre cei doi retinuti este angajat la publicatia Obiectiv de Vaslui.

- La data de 08.02.2018, in urma inregistrarii unei cauze penale declinate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au propus Tribunalului Tulcea arestarea preventiva pentru o perioada…

- DIICOT sustine, in raportul de activitate pentru anul 2017, ca au fost solutionate cu 21,88% mai putine dosare fata de 2016. In ceea ce priveste prejudiciul total constatat in cauzele Directiei, anul trecut acesta a fost de 665.405.889 lei si 13.984.361 Euro. In ceea ce priveste situatia…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Joi, 1 februarie 2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, in aceasta seara, emiterea de mandate de arestare preventiva pe numele a patru persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum ilicit de droguri, introducerea in țara de droguri de risc, precum și fals material in…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 barbati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea…

- La data de 30.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au surprins in flagrant pe inculpatii Preda…

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- In urma unei actiuni desfasurate de Politia Romana aseara, in judetul Ilfov, politistii au depistat trei barbati care transportau, cu un tractor, zeci de mii de pachete de tigari de contrabanda. Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., ofiterii…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din Politia Romana au efectuat un numar de 47 de perchezitii domiciliare…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- Trimisi in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , Cetin Noris Memedali si Senol Memedali au fost condamnati ieri de Tribunalul Constanta. Cetin Noris Memedali a luat doi ani de inchisoare pentru trafic international ilicit de…

- Un tanar din municipiul Radauți, cautat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) Suceava in dosarul privind gruparea de traficanți de droguri din zona Radauți, a fost arestat in lipsa, acum doua zile, de Tribunalul Suceava. Valerian ...

- La data de 12.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea…

- Procurorii DIICOT arata intr-un comunicat, de joi, ca urmare unei informari primite la sediul Direcției, a fost pusa in situația de a recupera un microfon montat in mașina medicului Mihai Lucan. „In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit informația ca inculpatul Mihai Lucan a descoperit in autoturismul…

- Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat ”cu respectarea normelor de procedura…

- DIICOT sustine ca dispozitivul de interceptare ambientala, descoperit de medicul Mihai Lucan in autoturismul pe care il utiliza, a fost instalat in baza unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala. "In cursul zilei de astazi, ne-a…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…

- Dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania, la final Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta se vor pronunta asupra cauzei pe data de 10 ianuarie. Oricare va fi decizia Tribunalului, aceasta va putea fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Amintim ca, in cauza, procurorii Directiei…