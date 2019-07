Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Gheorghe Dinca, mecanicul auto din Caracal de 66 de ani, a recunoscut ca le-a omorat pe Luiza și Alexandra. Le-ar fi spus anchetatorilor și cum a facut-o. Procedura impune și o reconstituire. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, duminica seara, declarații in legatura cu cazul de la Caracal. In opinia sa, modificarile la legile penale trebuie abrogate imediat, iar Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu e cumva autorul moral in acest caz. Citește și UPDATE: Gheorghe Dinca a recunoscut…

- Audierile care se derulau duminica dupa-amiaza in cazul crimelor de la Caracal au fost intrerupte, in jurul orei 18.00, dupa ce suspectul Gheorghe Dinca s-ar fi simțit rau. Acesta a fost transportat in arest, iar audierile continua de la ora 20.00. Avocatul a facut noi declarații in aceste cauze, duminica…

- Gheorghe Dinca, zis "Popicu", a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile. Fostul mecanic a fost adus de polițiști la casa lui din Caracal pentru a cauta noi indicii cu privire la crimele pe care barbatul le-ar fi comis. Dupa ce judecatorul de la Tribunalul Dolj a decis ca Gheorghe Dinca sa fie arestat…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…