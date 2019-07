Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- PNL a cerut, prin vicepreședintele Florin Roman, desecretizarea convorbirilor dintre Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, și polițistul care a preluat apelurile. Liberalii susțin ca, indiferent de cat de șocant este conținutul acestora, romanii trebuie sa primeasca asigurari ca adevarul in acest…

- Procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii invita cere reprezentanților instituțiilor din justiție sa dea dovada de ”decența” in legatura cu crimele din Caracal. Totodata, secția de procurori condamna tentativele de stabilire a unor vinovații ale magistraților in acest dosar inaintea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat, duminica, mai multe masuri legate de modificarea legislatiei in privinta apelurilor la 112, printre cele discutate aflandu-se promovarea unei aplicatii STS, care exista deja, localizarea persoanei care suna la numarul unic de…

- S-au gasit noi probe in curtea suspectului, in aceasta dimineața, informații noi fiind oferite de procurorul șef adjunct al DIICOT Craiova: ”Procurorii de caz sunt aici și am venit sa continuam profesionist ceea ce s-a facut pana acum. Va asigur ca toate informațiile le veți afla la momentul…

- Scandalul de la Olt are ecou pana la Comisia Europeana. Romania va fi sancționata pentru ca nu a indeplinit obligațiile cu privire la numarul de urgența 112.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal "Comisia…