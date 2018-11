DIICOT: Control judiciar pentru Cristian Borcea şi o cauţiune de 2 milioane lei DIICOT a stabilit vineri ca omul de afaceri Cristian Borcea trebuie sa plateasca o cautiune de 2 milioane de lei, el fiind pus sub acuzare intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care sunt implicati si fosti directori de la Rompetrol. Fostul finantator al Clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus vineri seara la sediul DIICOT, unde a fost audiat mai multe ore, dupa care procurorii au decis ca el sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar pe cautiune. DIICOT sustine ca, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a actionat coordonat, pe doua circuite fictive,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cautiune de doua milioane de lei, dupa ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unitatii de parchet, in dosarul in care e vizat de spalare de bani si evaziune fiscala, au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

- Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții in Bucuresti, Ilfov , Braila și Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca sunt perchezitii si la locuința lui Cristian Borcea,…

- Carmen Adamescu va fi cercetata sub control judiciar in dosarul de delapidare si evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la aproape 48 de milioane de lei, au decis, joi seara, magistratii Curtii de Apel Bucuresti. Anterior, ea a fost plasata in arest la domiciliu. Tot joi, politistii au anuntat ca in…

- Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat ”adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august” și i-a indemnat pe participanți sa recurga la acte de violența impotriva forțelor de ordine, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DIICOT. „La data de 07.08.2018, procurorii…

- Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat ”adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august” și i-a indemnat pe participanți sa recurga la acte de violența impotriva forțelor de ordine, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DIICOT. „La data de 07.08.2018, procurorii…

- Barbatul care a lansat incitari la violenta in legatura cu protestul de pe data de 10 august din Piata Victoriei a fost pus sub control judiciar de procurorii DIICOT.Ovidiu Grosu a mers zilele trecute si la Videl,e in fața casei premierului Viorica Dancila. Ulterior, si-a prezentat intentiile…