Stiri pe aceeasi tema

- Persoane necunoscut l-au sunat, pe 15 și 19 aprilie 2019, pe bunicul Mihaelei, fata in varsta de 18 ani din Dolj disparuta in aprilie, și i-au spus acestuia ca tanara este in Elveția și nu mai vrea sa se intoarca acasaa, arata DIICOT, intr-un comunicat de presa citat de MEDIAFAX.Pe 15 aprilie…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.

- Polistii romani ancheteaza in prezent unul dintre cele mai grave cazuri de presupus omor petrecut in Romania in ultimele decenii. Doua adolescente ar fi fost rapite de un barbat din Caracal, care le-ar fi ucis, dupa care le-ar fi transat si incendiat o parte din ramasitele trupesti, informeaza .Mihaela…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de…

- UPDATE – Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, in legatura cu erorile de localizare ale STS in cazul fetei disparute din Caracal, ca Guvernul ar trebui sa ia niște masuri, iar apoi ar putea fi inființata o Comisie de ancheta parlamentara."Avand in vedere…

- Primarul unei localitați din Olt este acuzat ca ar fi luat mita de 117 ori in ultimii zece ani. Edilul ar fi luat bani de la reprezentanții unor societați comerciale, pentru diferite servicii, iar acum procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt l-au pus sub control judiciar pentru o perioada…