- Procurorii DIICOT vor preleva probe biologice de la mama Luizei Melencu, pentru efectuarea unei noi expertize judiciare genetice, ei obtinand in acest sens o autorizare de la un judecator de la Tribunalul Bucuresti.

- Procurorii DIICOT vor preleva probe biologice de la mama Luizei Melencu, pentru efectuarea unei noi expertize judiciare genetice, ei obtinand in acest sens o autorizare de la un judecator de la Tribunalul Bucuresti. Aceasta autorizare a fost ceruta intrucat, luni, mama fetei a refuzat, la sfatul avocatului,…

- Ipoteza-soc lansata in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei spune ca sotia lui Dinca ar putea fi invinuita. Acesta sustine ca femeia a distrus probe, iar la audierile maraton de seara trecuta ar fi oferit explicatii contradictorii. La finalul discutiilor cu procurorii DIICOT, Elena Dinca si fiii…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a explodat la adresa procurorilor DIICOT pe care ii acuza ca ii blocheaza accesul la parți cheie din ancheta.Citește și: Judecatorul Cristi Danileț a IZBUCNIT la adresa asociațiilor care apara familii și copii: 'Daca un gay ar fi agresat copiii…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca a fost foarte aproape sa-i faca plangere penala unuia din avocații lui Gheorghe Dinca.„La un moment dat, de fata de Dinca si procurorul de caz am spus ca-i fac plangere penala (unuia din avocatii lui Dinca,…

- Dupa ce Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, și-a argumentat opinia cu privire la Gheorghe Dinca, solicitand sa fie pazit, ca sa nu fie ”sinucis”, avocatul Mihai Dragan a intervenit și a cerut probe, acuzandu-l ca a mai facut și afirmații cu privire la ”plantarea de probe”. ”Sunt chestiuni…

- Procurorii DIICOT au gasit un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca ca si-a ascuns urmele. Ucigasul sustine ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o.Alexandru Cumpanașu,…

- Procurorii DIICOT intenționeze sa-l reclame pe avocatul familiei Luizei Melencu la Baroul București. Anchetatorii susțin ca avocatul Tonel Pop și-ar fi facut un selfie in spațiul securizat al cercetarii criminalistice, dar avocatul Luizei spune ca a fost vorba despre o poza in combinezonul criminaliștilor,…