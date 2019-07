DIICOT Central va prelua dosarul crimelor de la Caracal

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat miercuri ca Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in judetul Caracal, va fi testat cu aparatul poligraf. ‘Avem si consimtamantul dat de inculpat in acest sens. Urmeaza sa fie testat’, a spus Banila intr-o conferinta de presa. Miercuri,…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca butoiul in care au fost gasite oase calcinate și dinți este un „arzator improvizat” ceea ce ar putea sa rastoarne teoriile specialiștilor.„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili…

- - Procurorii au efectuat noi audieri in dosarul cazului crimelor din Caracal, unul dintre persoanele interogate fiind chiar un vecin de-al lui care desfașoara mai multe activitați și deține și o taraba in piața, potrivit unor surse apropiate anchetei.Surse apropiate anchetei au precizat, pentru…

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- In cursul nopții, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, in aceasta dimineața, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru și dosarul in care se cerceteaza și dispariția Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost vazuta…

- In cursul nopții, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT.Potrivit surselor citate, suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata și condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu și-a recunoscut faptele,…