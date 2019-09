DIICOT – Caracal. Alex Coita: Nu am mai trăit un astfel de moment! Ce e regretabil „Mi se pare regretabil ca trebuie sa aflam pe bucați, iar jurnaliștii sa le puna cap la cap. Asta ca o prima observație. A doua este, sincer va spun, ca inca nu reușesc sa conștientizez aceste momente pe care le traim. Cu siguranța, este cel mai negru moment din criminalistica romaneasca. De cand sunt, nu am mai trait un astfel de moment. Cred ca va avea darul de a schimba mentalul colectiv al romanilor și speranța mea este ca va avea darul de a schimba, in egala masura, și modalitatea de abordare a celor care ne conduc, astfel incat sa reușim sa generam o abordare mai apropiata și mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

