Procurorii DIICOT Constanta au retinut, vineri, un barbat dupa ce l-au prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda aproximativ 1.000 de comprimate de MDMA.



Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului D. S., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.



Joi, D. S. a fost surprins in flagrant in timp ce comercializa 984 de comprimate MDMA si 44 de fragmente…