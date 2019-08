Un barbat in varsta de 36 de ani, A. I.-L., domiciliat in municipiul Campulung Muscel, judetul Arges, a fost retinut de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Braila pentru savarsirea infractiunilor de instigare la pornografie infantila, instigare la viol, pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT central, masura a fost dispusa, vineri, 9 august, pentru o perioada de 24 de ore, iar la data de 10 august Tribunalul Braila a dispus fata de inculpatul A. I.-L masura preventiva a arestului la domiciliu. "In fapt, s-a retinut ca,…