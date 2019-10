Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Gheorghe Dinca urmeaza sa fie audiata astazi la sediul Politiei din Caracal de catre procurorii DIICOT, care incearca sa lamureasca misterul disparitiei Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, anunța Antena3.Amintim ca Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a spus ca femeia ar ști…

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a declarat, marți, ca Gheorghe Dinca a indicat ca a ucis-o pe Luiza, iar resturile le-a pus intr-un sac. Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-un sac mai multe ramașițe umane și cenușa despre care Gheorghe…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj. Inculpatul a fost acuzat initial…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…