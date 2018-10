Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 octombrie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj au efectuat 14 perchezitii la locuintele mai multor persoane, din Cluj Napoca, Baciu si Oradea, banuite de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive.…

- Ludovic Orban a declarat sambata la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca nu comenteaza deciziile justitiei si ca nu i s-a comunicat rezolutia DIICOT in cazul clasarii dosarului deschis in urma plangerii pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila. "Nu sunt un om politic care sa…

- Procurorii DIICOT Iasi au descoperit doua pistoale si o arma de vanatoare, in urma efectuarii de perchezitii la domiciliile unor traficanti de tigari, care actionau la frontiera cu Republica Moldova. Procurori DIICOT si politisti de frontiera din Iasi au efectuat, ieri, 38 de perchezitii domiciliare…

- 52 de kilograme de muguri de canabis, de la o grupare care ar fi cultivat droguri in mai multe solarii, cu o suprafața totala de peste 800 de metri patrați, au fost confiscate de polițiști și de procurorii DIICOT in comuna Mironeasa, județul Iași, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis…

- Un numar de noua persoane din judetul Giurgiu au fost conduse la audieri si cantitatea de 120 de grame de substante cu efect psihoactiv a fost confiscata, marti, de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Giurgiu, a informat Inspectoratul…

- Procurorii DIICOT au facut joi mai multe perchezitii in municipiul Giurgiu si in localitatea Vedea, la membri ai clanului Butoane, intr-un dosar penal disjuns. Ei sunt cercetati pentru camata, santaj, trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri si fals in inscrisuri sub semnatura privata, 11 persoane…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut sase perchezitii domiciliare, miercuri, la domiciliile unor presupusi traficanti de persoane care ar fi exploatat, timp de patru ani, tinere din Romania ce se prostituau in Germania, Spania si Italia, cazul fiind in lucru in cooperare cu autoritatile celor trei…