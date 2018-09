Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de noua persoane din judetul Giurgiu au fost conduse la audieri si cantitatea de 120 de grame de substante cu efect psihoactiv a fost confiscata, marti, de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Giurgiu, a informat Inspectoratul…

- Mai multi membri ai clanului Gruia din Capitala sunt vizati de o ancheta a procuorilor DIICOT privind trafic de droguri, falsificare de moneda, proxenetism, trafic de influenta si cumparare de influenta. Peste 200 de politisti au efectuat, miercuri, sub coordonarea procurorilor DIICOT, 34…

- 34 de perchezitii sub coordonarea DIICOT in Bucuresti, Ilfov si Prahova Peste 200 de politisti au efectuat miercuri, sub coordonarea DIICOT, 34 de perchezitii domiciliare în Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, în cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari ai carei membri…

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, peste 30 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in Prahova la membrii clanului Gruia, acuzati de trafic international de droguri, falsificare de monede straine, proxenetism, trafic de influenta, urmand a fi audiate peste 40 de persoane.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu au efectuat astazi 24 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri…

- La data de 25 iunie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, la adresele folosite de membrii unei grupari infractionale, specializate in trafic de droguri de mare risc.…