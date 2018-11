Un numar de 27 de persoane, duse la audieri in urma perchezitiilor facute de politisti si procurori DIICOT Gorj in 13 judete, pentru destructurarea unei grupari specializate in operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, informeaza News.ro

