- In cursul acestei dimineti,procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat un numar de 23 de perchezitii…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Ploiesti au efectuat un numar de 6 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Ploiesti…

- La data de 19.09.2018 procurorii Direcției de de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca au efectuat un numar de 4 percheziții…

Procurorii Direcției de de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a...

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au dispus trimiterea in judecata a 30 de persoane intr un dosar ce are ca obiect "constituirea unui grup infractional organizatldquo;. Primul termen al cauzei, in faza camerei preliminare,…

- O grupare infractionala specializata in fraude informatice a fost destructurata de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, peste 20 de persoane fiind audiate in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate in mai multe judete, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat miercuri dimineata sapte perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand savarsirea de catre mai multe persoane a infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism.''In…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat un numar de 5 percheziții domiciliare…