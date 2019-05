DIICOT a închis un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani al celor de la OMV Petrom Procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei cu privire la savararșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani intr-un dosar penal constituit dupa un control din 2015 al ANAF la OMV Petrom. Inainte de sarbatorile de Paști, DIICOT a comunicat celor de la OMV Petrom ordonanța prin care s-a inchis The post DIICOT a inchis un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani al celor de la OMV Petrom appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

