- Procurorii DIICOT au clasat dosarul de inalta tradare al premierului Viorica Dancila, informeaza Romania TV. Procurorii DIICOT au stabilit ca faptele de care Ludovic Orban a acuzat-o pe Viorica Dancila "nu exista".

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a criticat, sambata, la Consiliul National al PNL, actualul Executiv, despre care a spus ca este "irational" si "ireal" si a relatat discutia avuta cu premierul Viorica Dancila, referitoare la decizia de a desemna un interimar…

- Victor Ponta a afirmat ca el este de parere ca președintele PSD și-a negociat fuga in Israel. Dragnea, negocieri pentru fuga? ”Eu cred ca Liviu Dragnea a negociat ca la nevoie sa poata fugi in Israel și sa nu fie extradat” este afirmația lui Victor Ponta. Fostul premier a mai spus…

- Ludovic Orban a fost audiat, marti, la DIICOT. Procurorii l-au citat pe liderul PNL pentru a da declaratii in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila, pe care o acuza de inalta tradare din cauza intentie mutarii ambasadei Romaniei din Israel. Citeste mai mult pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti dimineata la sediul DIICOT, pentru a fi audiat in dosarul deschis in urma plangerii depuse de catre acesta impotriva premierului Viorica Dancila, acesta declarand ca le va da procurorilor toate informatiile pe care le detine. Liderul PNL,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi audiat, potrivit unor surse politice, marti de la ora 10.00, de catre procurorii DIICOT, in dosarul deschis in urma sesizarii depuse de catre liderul liberal impotriva premierului Viorica Dancila, in care o acuza de inalta tradare din cauza intentie mutarii ambasadei…

Au inceput audierile in cazul plangerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare, in scandalul mutarii Ambasadei Romaniei din Israel.