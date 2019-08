Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT precizeaza ca a cerut expertizarea masinii lui Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea a doua adolescente la Caracal, ca a fost scanat solul din curtea casei acestuia si ca urmeaza scanarea zonelor cimentate si zidite, mandatul de perchezitie fiind prelungit. De asemenea, DIICOT anunta ca si-a…

- Gheorghe Dinca a fost stabilit in Italia timp de sase ani si s-a spus ca acesta a fost cercetat acolo. De asemenea, mai multe persoane au mentionat existenta unui presupus complice in Peninsula si, cum anchetatorii iau acum in calcul alte piste, inclusiv cea a unei retele, a fost luata o decizie de…

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a declarat, marți, ca Gheorghe Dinca a indicat ca a ucis-o pe Luiza, iar resturile le-a pus intr-un sac. Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-un sac mai multe ramașițe umane și cenușa despre care Gheorghe…

- Familia Luizei Melencu, una dintre fetele disparute in Caracal, ii cere șefului DIICOT o cerere de administrare de probe care vizeaza refacerea traseului lui Gheorghe Dinca pe perioada in care acesta ar fi rapit minorele și verificarea animalelor din curtea barbatului, potrivit Mediafax.Mama…

- Noi informații apar in cazul crimelor din Caracal, pe care Gheorghe Dinca susține ca le-a comis. In curtea acestuia au fost gasite mai multe gropi cimentate, iar oamenii s-au intrebat daca nu cumva acolo iși ascunde victimele.

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a dat detalii, duminica, despre ce s-a descoperit la casa suspectului din Caracal, Gheorghe Dinca. "In acest moment colegii mei cerceteaza haos. Nu pot sa va descriu. Sunt gropi, nu știm de ce au fost sapate, sunt mormane de haine, sunt lemne, fiare. Sunt…

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…