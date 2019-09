Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a solicitat ajutorul Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care sa se stabileasca profilul genetic (ADN) in cazul Luizei Melencu. Mama fetei acuza oamenii legii ca vor sa "inventeze" probe pentru a inchide ancheta.

- DIICOT ar putea apela la un institut din strainatate pentru efectuarea expertizei ADN in cazul Luizei Melencu, dupa ce INML nu a reusit sa stabileasca ale cui sunt fragmentele osoase gasite la liziera unei paduri de langa Caracal, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor,…

- Legistii au trimis la DIICOT raportul final privind expertiza antropologica a fragmentelor osoase descoperite la liziera unei paduri din Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat ramasitele Luizei Melencu, si au precizat ca acestea apartinand unei fete de 15 – 19 ani. Specialistii mentioneaza…

- Parchetul General anunța ca, in urma unei sesizari, a deschis un dosar penal in rem pentru abuz de serviciu și pentru favorizarea faptuitorului in ceea ce privește modul in care INML a analizat...

- Cercetarile din casa lui Gheorghe Dinca, in faza finala Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Cercetarile din casa lui Gheorghe Dinca, de la Caracal,…

- INML continua cercetarile in cazul Caracal Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Institutul National de Medicina Legala anunta ca desfasoara cu…

- DIICOT sustine ca fragmentele osoase gasite de anchetatori langa o padure din apropiere de Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat trupul Luizei Melencu, sunt cu cea mai mare probabilitate de natura umana. "Astazi, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti…