- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Un adolescent din Hunedoara, ingrijit intr-un centru de plasament, a disparut de acasa, in noaptea de miercuri spre joi. Baiatul de 15 ani, din comuna Totești, este cautat de polițiști, care au descoperit in casa familiei, care-l luase in plasament, un bilet de adio. Poliția a fost alertata de asistentul…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- Președintele rus Vladimir Putin a realizat, miercuri, o vizita oficiala in Crimeea, cu ocaza sarbatoririi a patru ani de la anexarea peninsulei la Rusia. Aniversarea a patru ani de la referendumul privind reunificarea Crimeei și Sevastopolului cu Rusia a venit cu doar cateva zile inainte de alegerile…

- Mariana Gordan, o artista mai faimoasa in Anglia decat la noi. A plecat din Romania acum 40 de ani. Risca sa fie inchisa pentru ca le facea portrete turistilor la mare, iar asta echivala pentru autoriațile comuniste cu o apropiere de englezii imperialiști.

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Un incendiu a cuprins, vineri seara, in judetul Vrancea, locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, citat de News.ro , trenul se afla la circa un kilometrui de Gara Sihlea,…

- "Fiecare dintre noi va fi intr-o zi pacientul unui spital", spune Profesorul Didier Pittet, Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului "Clean care is safer care", campanie care salveaza anual intre 5 și 8 milioane de vieți in intreaga lume. "Let's the campaign be active in Romania",…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in ultimele 24 de ore, in 26 de judete si in municipiul Bucuresti au ramas activate grupele operative si centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei, iar in judetele Braila, Calarasi si Ialomita a fost ridicat nivelul capacitatii operative.…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in ...

- BRAVO… Radu Isac are 30 ani, este din Vaslui si se numara printre cei mai apreciati comedianti din Londra. Cariera si-a inceput-o in tara, la Bucuresti, unde a facut parte din trupa de stand-up Artistocratii. In cei 12 ani de cand isi urmeaza pasiunea, Radu a participat la diverse concursuri din Londra,…

- Polițiștii au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. O persoana se afla deja in arest preventiv, iar alta in arest la domiciliu. Alte doua persoane, care ar fi incercat sa paraseasca…

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- Cele mai mari burse din Europa, cele din Londra, Paris si Milano, au deschis ziua pe rosu. Singura bursa care a deschis pe verde a fost cea de la Frankfurt. Si Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere, avand un minus de circa 1,3%. S&P 500, cel mai important indice al Bursei din Londra,…

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va opera din aprilie 26 de zboruri pe saptamana din capitala Romaniei catre Londra, fata de 21 cate sunt in prezent. Cresterea frecventei zborurilor vine pe fondul majorarii numarul...

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres.Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane,…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne. Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa…

- Protestul din Piata Constitutiei din București s-a incheiat aseara in jurul orei 23, iar traficul a fost reluat in fata Palatului Parlamentului. In Capitala și majoriatea marilor orașe din țara au fost prezenți mai bine de 80.000 de protestatari.

- Ministrul interimar de Interne Carmen Dan marturisea in noiembrie anul trecut ca a gasit un microfon ascuns in apartamentul sau. Acum s-a aflat ce chirie platește aceasta pentru casa respectiva, aflata intr-o zona exclusivista din Capitala. Ministrul interimar de Interne Carmen Dan a declarat, in noiembrie…

- Alte peste 2.400 de persoane s-au aratat interesate de evenimentul organizat sambata, de la ora 18. In paralel, la mitingul similar din Capitala - Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre – si-au anuntat prezenta peste 15.000 de persoane si alte 43.000 s-au aratat interesate…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, așteapta saptamana viitoare un anunț oficial al London Stock Exchange Group in privința deciziei de a-și muta sediul din Londra in București, pe fondul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Peste 300 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj-Napoca fața de Legile Justiției. Acestea fac apel la un numar cât mai mare de clujeni sa participe în 20 ianuarie la un mare miting programat la București.

- O romanca de 44 de ani a fost ucisa miercuri seara in zona Ilford, estul Londrei. Potrivit unor surse „Adevarul”, victima este o femeie din Vaslui, iar principalul suspect este un barbat in varsta despre care se stie doar ca are 45 de ani. Contactati de „Adevarul”, reprezentantii MAE au declarat ca…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Gradina Zoologica din Londra a fost închisa temporar, dupa ce, în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbata dimineata, câtiva angajati au fost raniti, unul ajungând la spital si alti opt primind îngrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit în incendiu.…

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, spune ca România ar putea fi locul unde se va muta bursa de la Londra, în contextul Brexit. “Am început negocierile cu ei de sase - opt luni de zile. Pot sa spun ca România a ajuns în…