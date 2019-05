"La nivelul localitatii Salajeni s-a identificat o zona in care se revarsa valea Zalaului, apa a intrat in gradini si in patru gospodarii. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) al localitatii se afla la fata locului si realizeaza diguri de protectie din saci cu nisip. Deocamdata nu este necesara evacuarea persoanelor si animalelor din zona vizata. In localitatea Sarmasag a fost realizat un dig din saci cu nisip care protejeaza un pod de cale ferata din localitate. La fata locului sunt pompierii militari si SVSU Sarmasag care sunt pregatiti sa intervina. In sprijinul fortelor…