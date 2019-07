Digitarium show – un planteriu digital full-dome mobil: Demonstratii gratuite in cupola Planetariului Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 – 4 iulie 2019, parte a calendarului aniversarii celor 50 de ani de la inaugurarea planetariului baimarean, Complexul Astronomic Baia Mare și R.S.A Cosmos – Franța, unul dintre producatorii cei mai renumiți de echipamente digitale de planetariu, va invita la DIGITARIUM in cupola de 8 metri…

- Un baimarean de 23 de ani este cercetat de politisti pentru comiterea unui furt de telefon mobil, a carui valoare a fost estimata la 1.900 de lei. Politistii au demarat activitatile specifice saptamana trecuta, dupa ce au fost sesizati de catre o femeie din Baia Mare cu privire la comiterea infractiunii,…

- Un tanar de 20 de ani din Baia Mare a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunii de talharie. Acesta va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. In fapt, tanarul este banuit ca in timp ce se afla in padurea din apropierea Parcului Regina…

- Miercuri seara, Politia Sighetu Marmatiei a fost sesizata despre faptul ca unui minor de 14 ani i-a fost sustras prin violenta telefonul mobil. La scurt timp, in urma activitatilor desfasurate a fost identificat un tanar de 18 ani, din municipiu, banuit de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat…

- In cursul zilei de ieri, politistii orasului Viseu de Sus au intervenit cu operativitate pe raza localitatii Moisei, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la comiterea unei talharii. Primele verificari efectuate au relevat ca persoane necunoscute au sustras prin smulgere telefonul mobil…

- DrunkDrive Consumul de alcool reprezinta una din cauzele inca frecvente de conturbare a capacitatii de conducere, desi exista tendinta de a se subestima rolul sau. Pe raza orasului Viseu de Sus, politistii au depistat aseara, la ora 23.30, un barbat care conducea un autoturism in stare de ebrietate.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza miercuri, 17 aprilie, in intervalul 11:00 – 19:00, „Ziua portilor deschise”. Cu ocazia implinirii a 139 de ani de la infiintare, BNR deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, precum si sucursale regionale si agentii ale BNR din teritoriu. In acest…