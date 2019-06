Digitaliada 2019-2020 Fundația Orange a deschis concursul de selecție a 10 școli gimnaziale din mediul rural care vor fi incluse in programul de educație digitala – Digitaliada, incepand cu anul școlar 2019-2020. Selecția școlilor se va face in trei etape, iar prima etapa s-a desfașurat online in perioada 7-31 martie 2019, pe platforma digitaliada.ro. Copiii din cele 10 școli selectate vor invața intr-un laborator digital echipat cu tablete, pentru ca fiecare elev sa poata lucra individual in timpul orei, cu laptop pentru profesor și videoproiector pentru clasa. Profesorii de matematica și IT&C vor participa la sesiuni… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slobozia a fost, in perioada 30 mai-2 iunie a.c., printre gazdele Festivalului Național de Minihandbal adresat baieților nascuți in 2008 sau mai tarziu. Copiii prezenți au luat din nou joaca de-a handbalul in serios, intrecandu-se in driblinguri și execuții. Au fost prezenți 267 de copii de la 18 cluburi…

- Caravana educationala „Copiii si adolescentii de azi, liderii de maine" are drept scop gasirea de solutii la probleme cu care se confrunta elevii, parintii acestora si profesorii, dar si identificarea potentialului copiilor. De asemenea, se doresc gasirea de instrumente si tehnici pe care profesorii…

- Peste 1300 de elevi de la școli din municipiu și județ au vizitat Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” in ultima perioada, in cadrul programului „Școala altfel”. „Aceștia au ascultat povești tradiționale religioase despre viața lui Iisus, dar și clasice ale marilor scriitori din literatura…

- Diana Țolu, absolventa a Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu“ din Slatina, in prezent eleva in clasa a IX-a a Liceului Teoretic Internațional de Informatica din București, a obținut medalie de argint la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete (EGMO 2019), care ...

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța“ Gugești și Fundația Orange organizeaza evenimentul județean „Educație digitala pentru o competența transversala“ din cadrul programului național Digitaliada. Evenimentul va avea loc astazi, incepand cu ora 11.00, la Caminul Cultural „Prof. Nicolae Ciorascu“ Gugești…

- Clariant, companie inovatoare axata pe produse chimice de specialitate, a donat Școlii Gimnaziale Podari, un numar de 34 de calculatoare, 13 laptopuri și echipament IT pentru dotarea Laboratorului de Informatica. In urma acestei contribuții, care reprezinta o prima inițiativa a ...

- ALEGE MESERIILE PROPUSE DE NOI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020! ORIENTAREA PROFESIONALA A ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZIU In cadrul Saptamanii “Școala altfel!”, la Liceul Tehnologic Ocna Mureș s-au derulat, in zilele de 6 și 7 martie 2019, activitați de promovare a ofertei educaționale a liceului, pentru anul…