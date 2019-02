Digital Recap 2019: Tendintele acestui an in digital & cele mai importante topics din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Se convoaca in sedinta ordinara, Colegiul Prefectural al Judetului Buzau, la data de 30 IANUAREI 2019, ora 10:00. Ordinea de zi este urmatoarea: Raport privind rezultatul actiunilor intreprinse in baza “Planului de masuri pentru buna desfasurare a activitatii de comercializare a produselor alimentare…

- Marți, de la ora 09:01, vor fi dezbatute la emisiunea GSP LIVE cele mai tari subiecte din sportul romanesc. Jurnaliștii Gazetei Sporturilor vor discuta despre cele mai importante subiecte ale zilei, printre care transferurile de la FCSB, rezultatele slabe ale lui Dinamo, dar și cele mai importante mutari…

- Horoscop ianuarie 2019 Sagetator. Horoscopul lunar ianuarie 2019 aduce vești importante despre bani. Horoscopul lunii ianuarie 2019 prevede caștiguri importante de bani, care se vor menține pe tot parcursul anului 2019.

- Calendarul Ortodox cuprinde o serie de reguli si randuieli bisericesti dupa care viata crestinului se ghideaza in cursul acelui an. De la datele importante ale sarbatorilor, pana la zilele in care este interzis sa faci o nunta sau in care trebuie sa postesti, aceste informatii se regasesc in calendar.

- La data de 9 noiembrie 2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Daewoo Mangalia Heavy Industries s a intrunit in sedinta, pentru a lua mai multe decizii. Astfel, actionarii Santierul Naval 2 Mai SA, cu o valoare de 48,99923 din capitalul social, reprezentata prin Ioan Griguta, si Damen Holding…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 11 decembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 11 decembrie.

- Tramvaiele blocate circulau pe liniile 32 si 23, potrivit ziare.com. Calatorii s-au vazut nevoiti sa coboare din mijloacele de transport si sa isi continue drumul pe jos. Linia 32 este una extrem de circulata, inregistrand un numar mare de calatori intrucat ajunge in zona centrala a Bucurestiului,…

- Compania de Transport Public S.A. Iasi anunta calatorii ca va fi intrerupta circulatia in zilele de 29.11.2018, intre orele 9:00-12:00 si 1.12.2018, intre orele 7:30-14:00 in zona Piatei Palatului Culturii, iar in reteaua de transport public vor interveni urmatoarele modificari: ● 29.11.2018: – …