- Atenție, piteșteni! 2.000 de lei amenda pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap. Potrivit modificarilor aduse Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați au…

- In data de 18.04.2019, lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au aplicat 24 sanctiuni contraventionale pentru stationarea pe locurile adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoanele cu handicap.Potrivit reprezentantilor…

- In data de 16.04.2019, lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au aplicat 15 sanctiuni contraventionale pentru stationarea pe locurile adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoanele cu handicap.Potrivit reprezentantilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.225 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.348), lucrator…

- "Pentru a ne cere scuze personal, ne-am intalnit in cursul zilei de astazi cu domnul a carui mașina a fost, in mod regretabil, blocata. De asemenea, tot in cursul zilei de astazi, firma care administreaza parcarile magazinelor noastre și-a cerut, la randul ei, scuze și i-a restituit suma de bani…

- In urma incidentului de ieri, cand un batran de 80 de ani, cu dizabilitați, a trecut prin momente extrem de neplacute in parcarea unui magazin Lidl din București, mașina omului fiind blocata de reprezentații firmei de paza care nu au fost indurați nici de rugamințile a doua echipaje de poliție, LIDL…

- Nepasarea, ignoranța și lipsa bunului simț domnesc in trafic și e intalnita pe fiecare strada sau tronson de drum. Se manifesta ca o dizabilitate majora. Din cauza ei, șoferii nu pot observa sau pur și simplu nu le pasa ca unele locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilitați, parcandu-și autoturismele…

- Parcarea pe locurile rezervate pentru persoanele cu dizabilitați fara a avea acest drept se va pedepsi cu o amenda de 10.000 de lei și ridicarea mijlocului de transport. Conform expunerii de motive, „mediul public nu este inca accesibil persoanelor cu handicap in cea mai mare parte. Exista instituții…