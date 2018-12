Stiri pe aceeasi tema

- Concordia Chiajna si Gaz Metan Medias se joaca in aceasta seara de la ora 18:00, in etapa a 14-a a Ligii 1 Betano. Partida poate fi urmarita pe DigiSport, TelekomSport si Look Tv. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Președintele David a ținut o ședința cu oamenii din club și i-a avertizat pe aceștia ca cea mai mica interferența in munca antrenorului va fi aspru pedepsita. Cine ar fi crezut ca președintele lui Dinamo, Alexandru David, și Mircea Rednic vor face front comun dupa ce in 2016 cei doi se ințepau constant?…

- La Bruxelles incepe astazi Saptamana europeana a regiunilor și orașelor, un eveniment dedicat politicii de coeziune a Uniunii Europene la care vor participa peste 6000 de oficiali europeni, funcționari, experți in politici publice și jurnaliști din toata Europa. Este cel mai mare eveniment public european,…

- JUVENTUS - YOUNG BOYS LIVE STREAM LIGA CAMPIONILOR. Etapa a doua din faza grupelor este deschisa de partidele Hoffenheim - Manchester City si Juventus - Young Boys, marti, de la 19:55. Cetatenii vin dupa...

- Recep Tayyip Erdogan (64 de ani) face tot posibilul pentru a repune pe picioare lira turceasca, iar ultima masura luata de presedintele Turciei e strict legata de fotbalul din Tara Semilunii. Vineri, Uniunea Cluburilor din Turcia a transmis ca toti jucatorii locali vor fi platiti in...

- Gica Popescu a vorbit despre decizia luata de FRF, prin care cluburile trebuie sa aiba doi jucatori sub 21 de ani incepand cu sezonul 2018-2019 și a criticat transferul lui Julio Baptista la CFR Cluj. "Regula jucatorului sub 21 de ani este un lucru bun. Eu, in 2014, aveam in plan sa impun doi. Sunt…

- Adrian Ungur (675 ATP) a pierdut partida disputata sambata cu Hubert Hurkacz, locul 109 ATP, scor 7-6 (3), 7-5. In urma acestui rezultat, Romania și Polonia se afla la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a confruntarii din Grupa I a Zonei Euro-africane a Cupei Davis. Meciul din Sala Polivalenta din Cluj-Napoca…

- Circulatia pe DN 7C Transfagarasan este inchisa astazi, 8 septembrie, intre Barajul Vidraru si Balea Lac, pentru desfasurarea unei competitii sportive, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Arges citat de Agerpres.ro. In data de 8 septembrie, intre orele 8,00 18,00, pe DN 7C Transfagarasan,…