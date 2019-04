Filmarile cu incendiul de la Catedrala Notre-Dame au facut rapid înconjurul lumii și reacțiile nu s-au lasat așteptate. Ilie Nastase a dezvaluit ca imaginile de la Paris l-au impresionat pâna la lacrimi. Pompierii au anunțat ieri dimineața ca incendiul a fost stins complet.

&"Eram cu Ioana (n.r. viitoarea soție) și am plâns, când am vazut imaginile. Mi-au dat lacrimile, sincer. Prima oara am vizitat Catedrala la vârsta de 19 ani&", a declarat fostul lider mondial.

Citește mai mult pe Digisport.ro.