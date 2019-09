Stiri pe aceeasi tema

- Durata unui zbor de la Londra (Anglia) pana la Sydney (Australia) ar putea fi scurtata cu 80% pana in anul 2030. Astfel, o calatorie intre cele doua orase ar putea dura doar 4 ore, comparativ cu situatia actuala cand durata unui zbor variaza intre 23 si 28 de ore. Totul ar putea fi posibil…

- Marele Premiu al Olandei va reveni anul viitor in calendarul Formulei 1 dupa o absența de 35 de ani, iar cursa a fost deja programata pentru 3 mai. Organizatorii trebuie insa sa modernizeze circuitul pentru a-l aduce la standardele de calitate din Formula 1, iar acest lucru presupune construcția unor…

- CFR Calatori se afla intr-o continua dezvoltare si modernizare, investind numai anul acesta 60 de milioane de euro in infrastructura, vagoane si locomotive pentru a oferi o calatorie cu trenul cat mai placuta. In acest sens, sunt incurajati turistii sa aleaga ca si mijloc de transport trenul, in locul…

- Pasagerii cursei Sibiu - Basel au fost nevoiti sa astepte de miercuri seara, de la ora 19.50, pana dimineata, din cauza ca avionul a avut o problema tehnica, potrivit comandantului Aeroportului International Sibiu, Marius Gardea. "S-a anulat un zbor de Wizz, cel de la Basel. Am inteles ca a avut o problema…

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare, transmit Reuters, AFP si dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Familia Alexandrei a luat…

- Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, fostul primar al Londrei si un fost ministru de Externe, lupta impotriva lui Jeremy Hunt, in varsta de 52 de ani, actualul sef al diplomatiei brtanice. Mai putin in cazul unei uriase surprize, victoria ar urma sa nu-i scape lui ”BoJo”, cum este supranumit uneori,…

- Un barbat sarb de 65 de ani a marturisit in fata unui tribunal sambata ca a sunat pentru a anunta o falsa amenintare cu bomba pentru a opri o insotitoare de zbor a Lufthansa sa paraseasca tara pentru ca spera ca se va intalni cu el, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.O suta treizeci de…

