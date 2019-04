Stiri pe aceeasi tema

- Peste 320 de persoane au fost ucise duminica in Sri Lanka, intr-o serie de atentate sinucigase, atribuite de catre autoritati unei grupari radicale islamiste locale si revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), la hoteluri de lux si biserici in care se oficiau slujba de Paste, relateaza AFP, care…

- Gruparea islamista locala National Thowheeth Jama'ath (NTJ), invinuita de autoritatile din Sri Lanka pentru sangeroasele atacuri de duminica, nu s-a mai facut remarcata anterior decat prin deteriorarea unor statui budiste, acum cateva luni. Or, trecerea de la subminarea calugarilor budisti la atacuri…

- Ministrul Sanatații a confirmat ca autoritațile au fost avertizate cu doua saptamani inainte ca vor urma atentate in Sri Lanka și ca primisera inclusiv numele atacatorilor, dar ca aceste informații nu au ajuns și la preierul Wickremesinghe, relateaza The Guardian.

- Opt explozii au lovit duminica Sri Lanka. Mai multe bombe au explodat in hoteluri si biserici, in timpul liturghiei de Paste. 290 de persoane au murit, intre acestia si cateva zeci de straini. De asemenea, 500 de persoane au fost ranite. Numarul lor exact "este dificil de determinat. Aproximativ…

- pt atacuri cu bomba au provocat moartea a 207 oameni, în timp ce peste 400 au fost raniti. Deflagratiile au vizat mai multe biserici si hoteluri de lux, frecventate de straini. Dupa atacuri, guvernul a impus starea de asediu.

