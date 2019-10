Stiri pe aceeasi tema

- Poliția chineza a descoperit o avere ascunsa in subsolul unui fost oficial al Partidului Comunist din China. Percheziția a fost ordonata de Comisia Naționala de Supraveghere - autoritatea anti-corupție din China, scrie digi24.ro.

- O vila construita in stil victorian, situata in orașul britanic Birmingham, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 1 lira sterlina, potrivit Daily Mirror. Locuința, care are baie, bucatarie și trei dormitoare, este comercializata de site-ul de comerț online sdlauctions.co.uk, care menționeaza faptul…

- Procuratura ceha a oprit investigația privind o frauda ce ar fi fost comisa de premierul Andrej Babis, au declarat doua surse ziarului Denik N, citat de Reuters.Biroul Procurorului General a spus doar ca opinia privind cazul ”s-a schimbat”, refuzând sa dea mai multe detalii înainte…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de granita cu partea…

- Un renumit medic din Buzau a fost pradat de hoti. Casa sa parinteasca din Pleșcoi a fost „vizitata”, ieri noapte, de patru indivizi care au patruns in locuința și au sustras seiful in care se aflau importante sume de bani și bijuterii. Poliția a deschis o ancheta. Spargerea s-ar fi dat ieri noapte,…